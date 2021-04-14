Veteriner teknikerinin bahçesinde beslediği pitbull cinsi köpeğe el kondu
Ankara'da hayvanseverlerin şikayeti üzerin veteriner teknikeri Halil İbrahim K.'nin bahçesinde beslediği yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğe el konuldu.
Çankaya'nın Yeşilkent Mahallesi İmrahor Caddesi’nde bahçedeki köpeklerin, sokağa çıkıp başka köpeklere saldırdığını görenler, görüntüleri çekip sosyal medyadan paylaştı.
Tepkiler üzerine harekete geçen polis ekipleri, gece geç saatlerde veteriner teknikeri Halil İbrahim K.'ye ait bahçeye baskın yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ile hayvanseverlerin de bulunduğu baskında bahçede yapılan kontrollerde 1 Kangal, 2 melez, 1 de yasaklı ırk pitbull olan 4 köpek bulundu.
Belediye ekipleri, şikayetler üzerine pitbull cinsi köpeği ilaçla uyutarak Mamak Belediyesi’ne ait hayvan barınağına götürdü.
Halil İbrahim K., beslediği tüm köpeklerin kısırlaştırıldığını, pitbull cinsi köpeği asla dışarı salmadığını ifade etti.
Kavgaya karışan köpeğin pitbull olmadığını öne süren Halil İbrahim K., köpeğine el konulmasına tepki gösterdi.
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