Victoria's Secret, 'meleklere' veda ediyor

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:29

İç giyim devi, artık defilelerinde alışılmış süper modelleri yerine çeşitli beden tiplerinden insanlara yer verecek.

New York Times'a konuşan Victoria's Secret yöneticisi Martin Waters, ''Dünya değişti ve biz uyum sağlamakta çok yavaş kaldık. Erkeklerin ne istediğiyle değil, kadınların ne istediğiyle ilgilenmeliydik'' dedi.

T24'ün aktardığına göre, şirketin aldığı karar sadece defileler için değil, reklamlar ve sosyal medya paylaşımları için de geçerli olacak. Bu reklamlarda ABD'li kadın futbol yıldızı Megan Rapinoe, aktivist Paloma Elsesser ve Brezilyalı trans model Valentina Sampaio gibi isimler de yer alıyor. Bu isimler aynı zamanda Victoria's Secret'ın yönetim kuruluna danışmanlık yapacak.