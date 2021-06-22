Videosu kurgu çıkmıştı... YouTuber'a yakalama kararı
Bağcılar’da su satan çocukla ilgili çektiği video tepkilere neden olan Azerbeycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshalıyev hakkında mahkeme yakalama emri çıkardı.
Bağcılar’da su satan çocukla ilgili video çektikten sonra gündeme gelen sonrasında da videonun kurgu olduğu tespit edilen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Azerbeycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshalıyev hakkında mahkeme yakalama emri çıkardı. Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık avukatı katıldı.
Sanık avukatı, “Müvekkilim yurt dışında da faaliyet gösteren bir youtuberdır. En azından yurt dışındaki çekimlerini yapabilmesi için adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Sonuçta annesi Türk vatandaşı olmuştur” dedi.
Savunmadan kaçtığı için ifadesi alınamayan YouTuber Fariz hakkında mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınması için yakalama emri çıkardı. Sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması istemini de reddetti.
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