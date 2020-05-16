'Vikingleri bilen öğretim elamanı' ilanı çorum’da tartışma yarattı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:04

Çorum Hitit Üniversitesi, Resmi Gazete'ye verdiği öğretim ilanında, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için; "ortaçağ tarihi bilim dalında doktora yapmış olmak ve Vikinglerin Hıristiyanlık öncesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak" şartı koydu.

Üniversite'nin öğretim ilanına koyduğu adayı tanımlayan 'Vikinglerin Hıristiyanlık öncesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak' şartı akademisyenler ve sosyal medya kullanıcıları, ilanda aranan özel şartın kişiyi tarif eder şekilde verilmesine tepki gösterdi.

ÜNİVERSİTENİN KİŞİYE ÖZEL İLANI İLK DEĞİL

Hitit Üniversitesi rektörlüğü, spor yönetimi bölümü yerleşkesinin bulunduğu Çorum’un Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmamasına rağmen ‘2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak’ şartıyla ‘kişiye özel’ denebilecek bir kadro ilanı açmıştı.

Rektörlük ilk olarak 2 Aralık 2019 tarih ve 30966 sayılı Resmi Gazete’de bir ilan yayınladı. İlanda ‘spor bilimleri fakültesi veya beden eğitimi ve spor yüksekokulu lisans mezunu olmak ve beden eğitimi spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak’ şartı arandı.

Konuya yakın bir kaynak, ilanda kadroya alınmak istenen T.Ö.’nün sınava girmeye hak kazanamadığını belirtti.

Bunun üzerine rektörlük, 20 Aralık 2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmi Gazete’de ikinci bir ilan yayınladı. Bunda ilkine ek olarak ‘belgelendirmek kaydıyla 2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak’ şartı eklendi.

Bölüme ait yerleşkenin bulunduğu Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmadığı, bölümde de yüzmeyle ilgili bir dersin olmadığı kaydedilmişti.