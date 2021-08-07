Virgin Galactic duyurdu: İşte uzay seyahati için bilet fiyatları
11 Temmuz'da uzaya çıkan İngiliz iş insanı Richard Branson'un sahibi olduğu uzay şirketi Virgin Galactic, gerçekleştireceği uzay seyahati için biletlerini satışa sundu.
11 Temmuz'da uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat eden İngiliz iş adamı Richard Bronson’ın sahibi olduğu Virgin Galactic, uzaya gerçekleştireceği turistik geziler için bilet fiyatlarını açıkladı.
Geçtiğimiz Haziran ayında kuruluşunun 17’nci yılında ABD’deki Ulusal Havacılık Kurumu'ndan (FAA) uzaya seyahat gerçekleştirmek üzere izin alan Virgin Galactic yaptığı açıklamada uzaya seyahat için üç bilet seçeneği olduğunu söyledi.
NTV'de yer alan habere göre tek kişilik, çoklu koltuk ve her şey dahil seçenekleri sunacağını açıklayan şirket, bilet fiyatlarının 450 bin dolardan başladığını bildirdi.
Bilet fiyatlarını açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 5 arttı.
Virgin Galactic, uzay seyahatinde başvuru önceliğini göz önüne alacaklarını açıkladı. Uçuşlar New Mexico çölü yakınlarında bulunan uzay istasyonundan gerçekleştirilecek.
İngiliz iş adamı Richard Bronson, SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi olmuştu.
Bronson, 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.
Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, 90 dakika süren yolculuk sonrasında araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.
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