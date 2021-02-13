Virüs Ankara, Hepatit-C aşısı için umut oldu
Kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün 1930’larda ürettiği “Modified Vaccinia Virus Ankara” virüsü ile Amerika’daki üniversiteler Hepatit-C aşısı üretmek için çalışmalar başlattı.
Çalışmaların ön sonuçlarına ilişkin konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, “Hepatit-C’den korunmak için birçok aşı geliştirme çalışması yapıldı ama bunlar hep başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi ilk defa, Modified Virus Ankara’yı kullanarak Hepatit-C aşı geliştirme çalışmaları yapıldığı duyuruldu. Şimdilik sonuçları olumlu görünüyor. En önemlisi de zararsız olduğu belirtilmiş” dedi.
New England Journal of Medicine, Amerika’daki üniversitelerde profesörlerin, Türkiye’de kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün Cumhuriyetin ilk yıllarında ürettiği “Modified Vaccinia Virus Ankara” virüsü ile Hepatit-C aşısı geliştirmek için çalışmalar başlattığını duyurdu. Prof. Dr. Levent Doğancı, virüse ve çalışmalara ilişkin bilgileri Cumhuriyet’e anlattı. Doğancı, “Dünyanın gelmiş geçmiş en güvenli çiçek aşısı suşu olmuştu. Biz bu virüsü maalesef hıfzıssıhha kapatılırken kaybetmişiz. Çünkü DSÖ kalan virüs kolleksiyonlarının tekrar aktif hale geçme riskinden imha edilmesini istiyordu. Biz de buna uymuşuz” ifadelerini kullandı. Hıfzıssıha’da geliştirilen bu virüsle farklı hastalıklara karşı aşı çalışmaları yapıldığını aktaran Doğancı, “10 ya da 15 yıl önce, HIV ve Sars-Cov-1 ile MERS-Cov hastalıklarına karşı aşı geliştirmek için Modified Vaccinia Virus Ankara’yı kullandılar” bilgisini paylaştı.
‘ZARARSIZ’
Doğancı, “Hepatit-C hastalığından korunmak için birçok aşı geliştirme çalışması yapıldı ama bunlar hep başarısızlıkla sonuçlandı. Bu nedenle bu hastalık dünyanın en büyük Hepatit sorunu haline geldi ve birçok ülkede salgın yaşanıyor. Aşı denemeleri de neredeyse 20 yıldır sürüyor. Şimdi ilk defa, New England Journal of Medicine’de, Modified Virus Ankara’yı kullanarak Hepatit-C aşı geliştirme çalışmaları yapıldığı duyuruldu” dedi. Doğancı, “Verilerle bir makale yapılmış. Şimdilik sonuçları olumlu görünüyor. En önemlisi de zararsız olduğu belirtilmiş” dedi.
TÜRKİYE HAREKETE GEÇMELİ
Prof. Doğancı, “Aşı, uyuşturucu bağımlısı ve Hepatit-C açısından yüksek riskli 548 kişide denendi. 6-7 aylık bir takip yapılmış ve olgunlaşmamış sonuçları paylaşılmış. Bu grubun yarısına aşı, yarısına plasebo yapılmış. Kronik Hepatit gelişiminde bir fark bulamamışlar. Ancak aşı olanlarda, viral yük dediğimiz, hastayı daha çok hasta edebilecek unsurlarda ciddi bir azalma görülmüş” dedi. Doğancı, “Üniversiteler bir aşı metodu geliştirir ama bunu seri üretime getirmek farklı bir konudur. Türkiye maalesef üniversitede ürettiği her şeyi seri üretime geçiremiyor. Bu nedenle mutlaka ya özel sektörün de bu işe katılması ya da tamamen devletçi bir düşünceyle seri üretimin sağlanması gerekir” dedi.
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