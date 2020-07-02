"Virüsü bu şekilde kapacağım asla aklıma gelmezdi..."

02 Temmuz 2020 Perşembe, 11:48

Daha önce teşhis edilmiş herhangi bir sağlık sorunu olmayan Jimmy Flores, o gece dışarı çıkarken aklındaki son şeyin Covid-19'a yakalanmak olabileceğini söylüyor. CNN'den Erin Burnett'a konuşan Flores geceyi şöyle anlatıyor:

"Yasakların tamamen kalkmasının hemen öncesiydi ve dürüst olmak gerekirse salgını hiç umursamıyorduk..."

Flores'in ifadesine göre gittikleri mekanda kendileri dışında 300 ila 500 kişi vardı. Sosyal mesafe kuralları, eğlencenin dozu arttıkça önemsizleşiyordu.

39.4 DERECE ATEŞLE UYANDI

Flores, barda geçirdiği o güzel geceden yalnızca iki gün sonra bir sabah 39.4 °C ateş ile uyandı. Bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındaydı, ancak ihtimal vermek istemiyordu. Ardından test yaptırdı ve sonuçlar pozitif çıktı. Tam bir hafta sonra hastanede, solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı.

"HATA YAPTIM..."

Daha önce teşhis edilmiş herhangi bir akut sağlık sorunu bulunmayan Flores kendisini, spor yapan, sağlıklı bir birey olarak tanımlıyor ve şöyle söylüyor:

"Bir milyon yıl düşünsem virüse bu şekilde yakalanacağımı asla hayal edemezdim... Hastaneye gitmeye karar verdiğimde aynı zamanda, bu mesajı herkese ulaştırmaya karar verdim, çünkü hata yaptığımı biliyordum..."

VAKA SAYISI 100 BİNE YAKLAŞIYOR

Arizona, son zamanlarda salgına bağlı vakaların en çok görüldüğü bölgelerden biri oldu. 19 Haziran'dan bu yana bölgede en az 84,093 yeni vaka tespit edildi.