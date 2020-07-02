"Virüsü bu şekilde kapacağım asla aklıma gelmezdi..."
ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Jimmy Flores o gece eğlenmek için kalabalık bir bara gitti ve günler sonra, yoğun nefes darlığı şikayetiyle kendisini solunum cihazına bağlı buldu.
Daha önce teşhis edilmiş herhangi bir sağlık sorunu olmayan Jimmy Flores, o gece dışarı çıkarken aklındaki son şeyin Covid-19'a yakalanmak olabileceğini söylüyor. CNN'den Erin Burnett'a konuşan Flores geceyi şöyle anlatıyor:
"Yasakların tamamen kalkmasının hemen öncesiydi ve dürüst olmak gerekirse salgını hiç umursamıyorduk..."
Flores'in ifadesine göre gittikleri mekanda kendileri dışında 300 ila 500 kişi vardı. Sosyal mesafe kuralları, eğlencenin dozu arttıkça önemsizleşiyordu.
39.4 DERECE ATEŞLE UYANDI
Flores, barda geçirdiği o güzel geceden yalnızca iki gün sonra bir sabah 39.4 °C ateş ile uyandı. Bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındaydı, ancak ihtimal vermek istemiyordu. Ardından test yaptırdı ve sonuçlar pozitif çıktı. Tam bir hafta sonra hastanede, solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı.
"HATA YAPTIM..."
Daha önce teşhis edilmiş herhangi bir akut sağlık sorunu bulunmayan Flores kendisini, spor yapan, sağlıklı bir birey olarak tanımlıyor ve şöyle söylüyor:
"Bir milyon yıl düşünsem virüse bu şekilde yakalanacağımı asla hayal edemezdim... Hastaneye gitmeye karar verdiğimde aynı zamanda, bu mesajı herkese ulaştırmaya karar verdim, çünkü hata yaptığımı biliyordum..."
VAKA SAYISI 100 BİNE YAKLAŞIYOR
Arizona, son zamanlarda salgına bağlı vakaların en çok görüldüğü bölgelerden biri oldu. 19 Haziran'dan bu yana bölgede en az 84,093 yeni vaka tespit edildi.
Video Haberler
- İstanbul’da dehşet anları: Sopa ve satırla dövdü
- Myanmar'da madende heyelan 113 ölü
- Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!
- Metiner'den 'Erdoğan'a yalakalık' yanıtı
- Başakşehir’deki bir fabrikada yangın çıktı
- 64 milyon dolarlık saray alev alev böyle yandı!
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!
- Lokantada silahlı saldırı! O anlar kamerada