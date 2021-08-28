Vitor Pereira, Valencia’ya övgü dolu sözler söyledi

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 07:00

F.Bahçe’nin hem Avrupa hem de ligde başarı sağlamasının ardında yatan gerçek, Vitor Pereira’nın işini iyi yapması. Bir kere sisteminden ödün vermedi. İkincisi kendisinden önce takımın başına geçen teknik direktörlerin göz ucuyla baktığı Muhammed, Arda, Fatih gibi gençleri takıma kazandırdı. Formada adalet sağladı. Hak edene verdi. Takımda sakatlar var, ayrıca henüz transfer yapılmadı ve uzun zamandır takım santrforsuz oynuyor. Portekizli çalıştırıcıya güveniyorum. Geldiğinde kafamda soru işaretleri vardı. Şimdi bunların hepsini sildim. Pereira Finlandiya’da hat-trick yapan Valencia hakkında övgü dolu sözler söylerken “Sakatlıktan çıktı 3 gol attı, bu herkesin yapabileceği bir şey değil” diye konuştu. Bu arada Sarı-Lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz 1. Lig ekibi Famalicao’ya transfer oldu.

KOÇ: ŞANSIMIZ YÜKSEK



F.Bahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kurasıyla ilgili olarak, “Gruptaki şansımızı çok yüksek görüyorum. Memnunum çektiğimiz kuradan. Ülke olarak acil puanlara ihtiyacımız var” dedi. Transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve yeni transferleri UEFA listesine kaydedebilmek için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Koç, “Hocamızın verdiği net isimler var. Görüşmeler de devam ediyor. Bunları, kurallara uyarak 2 Eylül’e yetiştirip listeye kaydettirmek” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERDEN UMUTLUYUZ’

Muhammed, Arda ve Fatih gibi genç oyuncuların çok iyi performans sergilediğinin altını çizen Ali Koç, bu konuda Pereira’nın teşekkürü hak ettiğini vurguladı. “Gençlerden çok mutlu ve umutluyuz” diyen Koç, en büyük hayalinin, Avrupa’nın gıpta ile bakacağı bir F.Bahçe akademisi kurmak olduğunu da söyledi.

‘TAZMİNAT ÇEREZ PARASI’

TFF’ye açılan davanın ilk duruşmasını beklediklerini belirten Ali Koç, sadece uğradıkları zararlar için başvuru yaptıklarını vurgulayarak, “Kumpas davasının bitmesini bekliyorduk. 250 milyon liralık bir dava açtık ve bu bizim kaybımız için hiçbir şey. Çerez parası” dedi.