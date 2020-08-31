Vitrin: 'Türkiye Güncel Müzik Buluşması' çevrim içi düzenlenecek

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:40

Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül tarihleri arasında birçok sanatçıyı İstanbul’un açık hava mekânlarında; 20 Eylül’den itibaren ise online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak.

Festival kapsamında dördüncü kez hayata geçecek “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” ise bu yıl 7-9 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek.

Yerli sahnenin müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Vitrin" kapsamında, üç günde gerçekleştirilecek sekiz konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyadan festival ve etkinlik yöneticileri de çevrim içi takip edecek.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda uluslararası müzik profesyoneli, "Vitrin" konserlerinde sahneye çıkacak Türk müzik gruplarını daha yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

"Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" kapsamında çevrim içi takip edilecek konserlere paralel olarak, Türkiye güncel müzik sahnesi üzerine konuşulacak paneller ise İKSV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

PANELLER

7 Eylül Pazartesi 16.00

Başlık: Çevrimiçinde Deplasmandayım - Müzik İçin Dijital Gelir Modelleri

İstanbul Caz Festivali’nin Vitrin etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ilk panelde, konu müziğin dijital alandaki seyri, nereden ve nasıl gelir sağladığı olacak.

Dijital müzik dağıtımcısı The Orchard’ın başkan yardımcısı Metin Uzelli’nin moderatörlüğünü yapacağı panelde konuklar müzisyen ve eser

sahipleri meslek birliği MSG’nin başkan yardımcısı Harun Tekin; 360 derece müzik şirketi Stageart’dan Rıza Okcu; müzisyen Nilipek ve Sony Müzik Türkiye’nin Genel Müdürü Özden Bora olacak.

9 Eylül Çarşamba, 16.00

Başlık: Bu Değirmenin Suyu Nereden Gelecek: Yeni Dönemde Müzisyenler, Etkinlikler ve Sponsorlar

Festivalin "Vitrin" etkinliği kapsamındaki ikinci panelinde küresel anlamda canlı müzik sektöründe büyük sıkıntılara yol açan pandemi süreci sanatçılar, etkinlikler ve sponsorlar üzerinden değerlendirilecek.

Levent Erden yönetiminde gerçekleşecek panelde, iletişim danışmanı ve sanatçı menajeri Ece Çelebioğlu, Anadolu Efes Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer konuşmacı olarak yer alacak.

BOĞAZ FERİYE'DE 'VİTRİN GECELERİ'

Festivalin Boğaz Feriye'de düzenlenecek "Vitrin Geceleri" konserleri kapsamında 7 Eylül Pazartesi 20.00'de BaBa ZuLa ve Make Mama Proud; 9 Eylül Çarşamba 18.30'da ise Islandman, Tuğçe Şenoğul ve Guguou sahnede olacak.

Çevrim içi ve açık hava mekânlardaki konserlerin bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler caz.iksv.org sayfasından incelenebilir.





