Vitrindeki Albümler

13 Mart 2021 Cumartesi, 03:47

SEYYAL TANER & KURTALAN EKSPRES ‘ÂŞIKLAR / BİR DEDE KORKUT MASALI’ (PLAK VE BEN)

Kurtalan Ekspres, 2014 yılında solist olarak bir kadın düşünmüş, bunun için de Seyyal Taner’i münasip görmüştü. Birkaç denemenin sonucu harikaydı. Müteakip günlerde konserler verilmiş, bazı kayıtlar yapılmıştı. Gelişmeleri izleyen Plak ve Ben firmasının sahibi Nejat Pakyüz plak teklifinde bulunmuştu. Araya salgın girince bu işi nihayete erdirmek için fırsat bulmuşlardı.

“Âşıklar/Bir Dede Korkut Masalı” iyi düşünülmüş ve kurgulanmış bir senfonik rock albümü, Anadolu ozanlarının yüce düşünceleriyle bezenmiş bir rock şiiri. Albümün elle çizilmiş, ilmek ilmek örülmüş bir hayat ağacını gösteren, çerçevesinde ikonik figürlerin yer aldığı kapağı ise ruhunu eksiksiz yansıtıyor. O ruh, Pir Sultan Abdal’dan Karacaoğlan’a uzanan Anadolu bilgeliği.

Bazı eserlerin hücum kayıt olarak yapıldığı albümde repertuvar kuvvetli. Türkülerimizin yanı sıra Anadolu rock geçmişine selam duran çalışmada Musa Eroğlu, Âşık Mahsuni, Cemil Cankat, Barış Manço, Fikret Kızılok, Esin Afşar, Ergüder Yoldaş besteleri var. Çiçek kız Seyyal Taner ile Kurtalan Ekspres, bu parçaları beş yıldır sahnede yoğuruyordu.

Plak baskısının ses kalitesi çok iyi. Bir özelliği de iki parçadaki varlığıyla davulcu Sefa Ulaştır’ın çaldığı son albüm oluşu.

TOZ VE TOZ ‘JEST OF’ (VAYKORUS RECORDS)

Albüm yapmamış olmasına rağmen hafızalarda kendine sıcak bir köşe bulmuş Toz ve Toz adında topluluk vardı. Kadıköy’de semtin birbirine yakın yerlerinde mekân işletmiş, çalmış, çalışmış aynı kuşak üyesi üç genç (gitarda Can Tan, tuşlu çalgılar ve vokalde Gaye Su Akyol, davulda Taylan Turan) tarafından 2007 yılında kurulmuş, 2012 yılında da dağılmıştı.

Disiplinli ve istikrarlı bir çalışma sistemi kurdukları söylenemezdi ama şaşırtıcı bir biçimde üretkenlerdi. Ruhen kayıttan ziyade canlı çalmaya, hücum kayıtlara yatkınlardı. Amatörlükle profesyonellik arasındaki o yüce anlamı yakalamışlardı. Öyle ki Tarantino filmlerini çağrıştıran surf parçalar çalarak saykodelik atmosferler kurmalarına rağmen onları tarif ederken bir Kadıköy ruhu, sound’u, hatta Kadıköy new-wave türünden sıfatlar kullanılıyordu. Bir de 2011 yılı sonunda Guardian’da Music Alliance Pact Günü kapsamında yer almışlardı.

Dağıldıktan sonra arkalarında sayısız kayıt bırakmışlardı. Şimdi onlardan 15 tanesini “Jest Of” adı altında Onat Hafız’ın, Gaye’nin çizimlerinden oluşan kapak tasarımıyla bir kasette topladı Vaykorus Records ya da yeraltı müzik camiasının Ödemiş şubesi Tolga Havran.

Not: Bu kaset seri üretim değil, sadece 106 adet çoğaltıldı.