Vitrindeki Albümler

04 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Grup Yorum ‘Sıyrılıp Gelen’ (Kalan Müzik)

Yakın görüşte ya da değil, fark etmez; ne vakit adları geçse birkaç kuşaktan insanın içi burkulur, yüreği hoplar.

12 Eylül askeri darbe sonrası; devrimcilerin işkence gördüğü, uyduruk yargılamalarla hapse atıldığı, idam edildiği yılların devamı. Dışarıda ise sesini yükseltemeyen bir tepki. Dört üniversite öğrencisinin yan yana gelişiyle kurulmuştu Grup Yorum, 1985 yılında. İlerleyen yıllarda kolektif ruhlu muhalif müziğin en haysiyetli örneği olacaklar, topluluk olmanın disiplini, organik bağı konularında cümle âleme ders olacaklardı.

Kendiliğinden gelişen süreç, ilk albüm öncesinde bir mücadele tavrına dönüşmüştü. İki yıllık emek 1987 yılında meyve vermiş, “Sıyrılıp Gelen” yumrukların sıkıldığı kapakla bir kasette vücuda gelmişti. Halk müziği, ozan geleneği ile Latin Amerika ve Akdeniz müziğinin bileşeniydi albüm. Müzikal bir bütünlük yoktu ama coşku-ironi-hüzün-lirizm dörtgeninde şekillenen radikallikleri dengeliydi. Henüz en iyi sound’larına ulaşmalarına zaman olsa da, sekiz kişilik nefis kadro direnenlerin başkaldırısını, apolitik bir yaşam biçiminin eleştirisini bilhassa marş formundaki şarkılarla çok iyi dile getiriyordu. Albüm gelecekte yapacaklarının emarelerini taşıyordu. 34 yıl sonra albümü plaktan dinliyoruz.

Grup Yorum ‘Haziranda Ölmek Zor / Berivan’ (Kalan Müzik)

“Sıyrılıp Gelen” piyasada iken solist Efkan Şeşen hapisteydi. Topluluk da üyeleri için etkinlikler düzenliyor, imza topluyor, hatta açlık grevleri yapıyordu. Destek amacıyla bu süreçte solist İlkay Akkaya katılmıştı aralarına.

Çok hareketli bir dönemlerine denk gelmişti “Haziranda Ölmek Zor / Berivan” albümü. Topluluğun hayattaki radikalleşme hareketleri müziklerine doğrudan yansıyordu. Güncel mesajları bulunan şarkılar, doğrudan siyasi mücadelelerini destekliyordu. Bu nedenle kolektif ruhun zirveye çıktığı çalışmalardan biriydi bu albüm.

Enternasyonal iki devrimci marşın “Venseremos” ile “Çav Bella”nın repertuvardaki varlığına rağmen kuru ajitasyondan uzak bir pozisyon almayı başarmışlardı. Toplum içindeki bireye yönelik insani hassasiyetler şarkı içeriklerinde ihmal edilmemiş, ayrıca ilk albüme göre müzikal tatları da daha yoğunlaşmıştı. Artık topluluğun önünde çok üretken olacakları bir süreç vardı.

Kalan Müzik nicedir niyetlendiği projeyi hayata geçirince, daha önce kaset ve CD formatlarında çıkan iki albüm, “Sıyrılıp Gelen” ve “Haziranda Ölmek Zor / Berivan”; altmışlı yıllardaki Amerikan baskılarına benzeyen gatefold kapakla basılan ilk plağımız olma sıfatı onlara nasip oldu, hem de orijinal makara bantlarından.