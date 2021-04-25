Vitrindeki Albümler

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Selim a.k.a. Da Frogg, bir diğer lakabı Müdür; yeraltı müzik camiasının en kült simalarından biri. Aynı zamanda âlemin sayılı reggae, dub, jungle, hip-hop DJ’lerinden. Kimileri onu bir zamanlar Atlas Pasajı’ndaki Decoded adlı müzik dükkânından da bilir. İyi müziğe ömrünü adamış insanlar neslinin son örneklerinden.

O da salgın günlerinde uzun zamandır üretip bir türlü yayımlamadığı kayıtları derleyenlerden; ama derleyip internete koymayanlardan. Da Frogg 1998’den bu yana solo ya da topluluklarla ürettiği bu kayıtları (emek sömürü olarak gördüğü) dijital platformlarda yayımlamak yerine, “Rest of DFRGG” adı altında güzelce paketleyerek bir flash bellekte paylaşmayı münasip görmüş. Paketin amatör ruhu yansıtan görünümünün nedeni, her bir paketi tek tek elle yapmış, görselini tasarlamış olması.

Set (wav ve mp3 formatında) 200 küsur kayıttan oluşuyor. Daha ziyade reggae/dub odaklı ama içinde farklı birkaç iş var. İçlerinden “Steppin” dışındaki tüm kayıtlar sadece bu USB’nin içinde mevcut. Bu iş Da Frogg için sadece bir başlangıç. Bu serinin devamı aynı formatta olacak, meraklısı için elden (ya da sınırlı sayıda küçük dükkânda) elden ele dağıtılacak.

Da Frogg ise hep kült idi, sonsuza kadar kült kalacak.

ZEN-G ‘ZENGBEJ’ (SONY MUSİC TÜRKİYE)

Pek çok insan Zen-G’yi kankası Slang (Asil) ile Tahribad-ı İsyan üyesi iken tanımıştı. Rap camiasının Zeytinburnu’ndan gelen bu yetenekli üyesi, ensesine taktığı güneş gözlüğü ile özdeşleşmiş, birkaç şarkısıyla, bilhassa ilk albümüne de aldığı “Delale” ile dijital platformları fethetmişti.

Bu albümün gelişini müjdeleyen beş single vardı. Yenilerin eklenmesiyle Zen-G’nin 11 şarkıdan oluşan ilk albümünün adı, Doğu Anadolu ozanları dengbej’den uyarlamış: “Zengbej.” Bu uyarlama (benzer biçimde kendi adı) Zen-G’nin sözcüklerin fonetik yapılarıyla ustaca oynayabilme yeteneğinin göstergesi. Her şarkıda kendini gösteren bu özellik, Zen-G’nin zekice kotarılmış flow’larına ve melodik yapının güçlenmesine katkıda bulunuyor. Yanı sıra albüm isminin işaret ettiği bir başka özellik Zen-G’nin doğup büyüdüğü toprakların kültürüne duyguyu saygı.

Zen-G’nin muhiti geniş; Ati242, Khontkar, Asil, İsmail Tunçbilek ve Bayhan’ı konuk eden albümde altı çizilecek çok şarkı var ama siyasetten sanat dünyasına kadar geniş bir kalabalığa ayar veren “Suç İşleri Bakanı” biraz daha kalın olsun.

Yol haritası iyi çizilmiş, ince düşünülmüş, belli bir çıtanın üzerinde kaydedilmiş bir çalışma “Zengbej”. İlk albüm için iyiden biraz daha iyi...

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