Vitrindeki albümler

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

PENTAGRAM ‘PENTAGRAM’ (ESEN MÜZİK)



Memleketimizin metal müziğini kamusal alana taşıyan ilk topluluklarımızdan olan Pentagram, ilk albümünü kaydedene kadar bazı eleman değişiklikleri yaşamıştı. 1990 yılında sadece kaset formatında çıkan albümün kadrosunda davulcu Cenk Ünnü, gitarcı solist Hakan Utangaç, solo gitarcı Murat Net ve basçı Tarkan Gözübüyük bulunuyordu.

10 şarkının tamamının İngilizce olmasının nedeni yurtdışına açılma hedefiydi. Sayısız konserin ardından gelen bu albümün kayıtları 10 ay sürmüş, Tunç Örer tarafından yapılan suluboya çalışması olan kapak resmi ise bir yarışma sonucu 120 iş arasından seçilmişti.

Kaset satışlarının iyi gitmesinin ardından 1998 yılında CD de basan Nepa Müzik’in sahibi Nezih Kılıçkını firmayı kapatınca, kataloğunun önemli bir kısmı 2007 yılında Esen Müzik tarafından satın alınmıştı. Albümün plak baskısı şimdi bu firmaya nasip oldu.

Dönem kayıtlarından Babajim stüdyolarında aktarılarak (açılır kapak, 180 gram olarak) basılan “Pentagram” albümünün plak versiyonu, tıpkı basım olmakla birlikte, içinde çift taraflı bir topluluk posteri, kuşe baskılı iç zarf ve Bursa Üçüncü Rock Festivali biletinden yapılmış bir ayraç ihtiva ediyor.

Not: 1000 adetten oluşan ilk baskısı tükenen plağın ikinci baskısı yolda.

WHİSKY ‘ATEŞ SUYU 2.0’ (İSTANBUL PİYANO)



Bandrollü ilk Türkçe sözlü hard-rock albümünün sahibiydi Whisky. 1979 yılında kurulan topluluk “Babaanne”nin ardından 1993 yılında ikinci albümleri “Ateş Suyu”nu kaydederken kurucu üye gitarcı Kamil Özaydın’ı geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta kaybetmişti. Yarım kalan albüm bir şekilde güçlükle tamamlanmış ama içlerine sinmemişti. O yıllarda sadece kaset olarak piyasaya sürülen “Ateş Suyu” albümü şimdi orijinal kadrosuyla ve Kamil Özaydın anısına yeniden kaydedildi ve 500 adet plak olarak basıldı.

Gitar ve vokalde Serdar Çokuslu, gitarda Arif Deniztoker, basta Çağatay Ateş ve davulda Alpay Şalt’tan oluşan orijinal kadroya bu yeni kayıtta gitarcı Taner Keleş eşlik ediyor.

Farklı bir kapakla çıkan albümün grafik tasarım ve uygulaması (Moribund Oblivion ve Groza topluluklarının kurucusu) Bahadır Uludağlar’a ait. Orijinallerine göre daha kısa ve derli toplu çıkan yeni kayıtlar İstanbul Piyano’nun Kadıköy İş Merkezi’ndeki dükkânının arkasındaki stüdyoda 2017 yılında yapıldı, Eser Taşkıran tarafından mikslendi. Plaklar davulcu Alpay tarafından tek tek elle numaralandırıldı.

“Ateş Suyu 2.0” aynı zamanda bizim ilk “re-recorded” albümümüz olma özelliği taşıyor. Rock müzik tarihimizin kilometre taşlarından...