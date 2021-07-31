Vitrindeki Albümler

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Mehmet Ali Sanlıkol ‘An Elegant Ritual’ (Dünya)

Yaşamını Amerika’da sürdüren besteci, piyanist, akademisyen Mehmet Ali Sanlıkol’un yeni albümü “An Elegant Ritual”de çektiği 99 taneli tespihin ilk tanesini tasavvuf musikisinin mistik sesleri, son tanesini Chick Corea albümlerinin Gayle Moran’ı, imamesini ise John Coltrane’in “A Love Supreme” albümü oluşturuyor. Zira Sanlıkol’un müziğinin sosyo-kültürel tezahürü, birlikte ve barış içinde maneviyat kuvvetli bir yaşam düşüncesi.

Piyano ve ney çalıp vokal yapan; her üç işi de kendinden emin bir hâkimiyet duygusu içinde beceren Sanlıkol, eklektikten ziyade sentez anlayışına uygun düşen kompozisyonları, spiritüel vokal tekniği ve hepsinden öte tartışmalı sentezler konusundaki cesaretiyle göz dolduruyor.

Vokal-piyano-ney üçgeninin arasına yerleştirdiği James Heazlewood-Dale’in bası, George Lernis’in vurmalı çalgıları ile bu albüm onun ilk piyano üçlüsü kaydı. “Interlude 2”, “Interlude 3” ve “Invitation” adlı besteler Bronislaw Kaper’e, diğerleri kendisine ait.

Müziğimizi yerinde alıp uzaklarda pahalıya satan bir tüccar değil; gurbetteki gönüllü elçimiz O. Hem yenilikçi hem geleneklere bağlı; kumaşı doğulu, elbiseleri Batılı, aksesuvarları Avrupalı. Sanlıkol müziğinde işlediği tüm coğrafyaları, kültürleri onurlandırıyor.

Mustafa Özkent ‘Psychedelic Sampling’ (Hammer Müzik)

Besteci, düzenlemeci, orkestra şefi ve gitarcı Mustafa Özkent’i stüdyosunda modern sound’lar eşliğinde canlı bir solo albüm yapmaya iten şey salgın koşulları değil, hedef kitlesinin göbeğinde eklektik setler yapan DJ’ler ve kulüplerde çalan yeni kuşak müzikler.

“Psychedelic Sampling” Özkent’in kariyerinde iki yeniliğe işaret ediyor. Birincisi orkestra olmaksızın tüm çalgıları teknolojik nimetlerden faydalanarak hardware-software enstrüman sampıllarını kullanarak kanal kayıtlarını canlı çalarak kaydediyor. İkincisi ise burada canlı çaldığı üç çalgıdan birinin kendi tasarımı oluşu. Bu, Samsun’da Osman Kuzu ustaya yaptırdığı ve ismini Saztar koyduğu gitar ve saz karışımı yeni bir çalgı. Albümdeki diğer çalgılar PRS elektro gitar ve Fender Jazzmaster’dan yaptırdığı perdesiz gitar.

Çalışmanın parça konsepti “Gençlik ile El ele” albümünden uzak olmamakla birlikte, burada değişik yörelerin türküleri saykodelik, caz, blues tarzlarında harmanlanarak Latin perküsyonlar ve alaturka ritim sazlar eşliğinde yorumlanıyor; altına tekno dans ritimleri döşeniyor. Üç parçada Borodin, Korsakov ve “Mısırlou”dan kısa pasajlar kullanılıyor.

Mustafa Özkent, müzik hayatının altmışıncı yılında yaptığı albümde halen gençlik ile el ele...