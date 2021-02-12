Vitrindekiler...

12 Şubat 2021 Cuma, 00:32

Ah Tutku Beni Öldürür müsün / Cahide Tutku / Kafka Kitap / 336 s.

Köklü ve zengin bir aile olan Mabeyinoğulları'nın Ortaköy'deki apartmanı bir süredir esrarlı olayların merkezidir: Dedenin ölümü ve aile fertlerinin geçirdiği gizemli bir kazadan sonra apartmandaki kiracılar bu tekinsiz binayı terk edip gitmiştir. Yine de Mabeyinoğulları'nın bahçe katındaki dairesine farklı amaçlar için girip çıkanlar kendilerini ailenin etrafını saran gizemden kurtaramazlar. Dedikoduların, maddi hırslarının ve tutkularının peşine düşen iki genç adam, "perili" evin davetli ya da davetsiz misafiri olarak kendilerini tuhaf, ürpertici olayların ortasında bulurlar. Cahide Birgül romanında insan ruhunun en karanlık köşelerine iniyor.

Kaçış Rampası / Halil Yörükoğlu / Sel Yay. / 79 s.

Başkalarının fotoğraflarında kendi öyküsünü arayan yaşlı adam, yıllarca eliyle tuttuğu balıkların âhına uğrayan balıkçı, yaşarken ölüm ilanını veren yaslı baba. Garsonlar, berberler, taksi şoförleri, plazalarda ya da derme çatma batakhanelerde ömür tüketenler... Halil Yörükoğlu farklı dünyalardan seçtiği karakterleri bir tüy hafifliğinde ağırlıyor öykülerinde. Günlük yaşamın görünmez parmaklıkları arasına sıkışmış olan insanı, sesini hiç yükseltmeden, bir o kadar da incelikli ve dokunaklı resmediyor. Çünkü yazarın dediği gibi, ecel çayı akıp giderken zaman geçiyor ve kâinat boşluk kaldırmıyor.

Defne Ağacını Budamak / Metin Savaş / Çolpan Kitap / 156 s.

Metin Savaş, Defne Ağacını Budamak’ta, sanatın vazgeçilmez kaynaklarından mitolojiye yoğunlaşarak edebiyat eserlerinde mitosların farklı biçimlerde belirişini bir romancı dikkatiyle değerlendiriyor. Tarih öncesi akıldan başlayarak göstergelere, arketiplere, edebiyat ve zaman ilişkisine, millî roman ve evrensel roman sorununa, sanatın psikolojik ve sosyolojik zeminine bakıyor ve edebiyatın alt metinleri arasında teolojinin ve ideolojinin izlerini sürüyor. Mitik anlatılardan senaryoya kadar sanatın bütüncüllüğünü vurguluyor.

Ortadoğu Çıkmazında Türkiye / Derlene: Şenol Çarık / Halk Kitabevi / 264 s.

Tarih boyu özellikle de Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana çatışmaların, paylaşım kavgalarının, emperyalist müdahalelerin yaşandığı Ortadoğu coğrafyasında bugün neler oluyor? Bölgedeki gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkiliyor? Ortadoğu istikrara kavuşur mu? Türkiye dış politikada ve Ortadoğu’daki ilişkilerde neler yapmalı? Alanlarında uzman diplomatlar, bilim insanları, yazarlar, gazeteciler, araştırmacıların katkı sunduğu; Ortadoğu’yu dünü, bugünü ve yarınıyla anlamak için yazılan kitap, bu ve benzeri birçok soruya yanıt arıyor. Makalelerde, Türkiye’nin Suriye, Irak, İran, Libya, Mısır başta olmak üzere bölgedeki politikaları, İranlı General Süleymani Suikastı gibi güncel gelişmeler yansıtılırken, tarihsel arka plan da ortaya konuluyor.

Augustus / John Williams / Çev.: Özlem Yüksel / Yapı Kredi Yay. / 296 s.

John Williams, son romanı Augustus’ta; Roma İmparatorluğu’nun kurucusu Octavius Sezar, namı diğer Augustus’un gençlikten yaşlılığa uzanan hikâyesini mektuplar ve başka belgeler aracılığıyla anlatıyor. Karakter çeşitliliği ve gündelik yaşam ilişkin ayrıntılarıyla Antik Dünya’nın ayrıntılı bir portresini çiziyor. Augustus sadece dünya imparatorunun değil, Roma’yı Roma yapan herkesin, sürgün devlet adamlarının ve komplocuların, askerlerin ve şairlerin, kölelerin ve kadınların da hikâyesi.

İnsanlık Deneyi / Erbuğ Kaya / Doğan Kitap / 160 s.

Ayrıcalıklı site hayatından kaçıp hurdalıkta bir otobüste benzersiz dostluklar kuran beş çocuk geleceği tamamıyla değiştireceklerinden habersizdi… Üniversitede yolları ayrılan dostlardan Bekir ile Cengiz dünyada duyguları olan ilk yapay zekâyı, Havva’yı geliştirecekler, yaratma coşkusunun ardından yaşananlar hem beş arkadaşı hem dünyayı bambaşka bir yere sürükleyecekti… Erbuğ Kaya heyecanlı bir gelecek kurgusu içinde, dostluğu, aşkı, yaratıcılığı, insan olmanın anlamını sorguluyor.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu / A.C.S. Peacock / Çev.: Özkan Akpınar / İletişim Yay. / 383 s.

Peacock, Ortadoğu ve Orta Asya’da, 11. ve 12. yüzyıllarda hüküm süren Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun demografik yapısını, veraset sistemini, Selçukluların yalnızca İslâm’la değil, diğer dinlerle de olan ilişkisini ve tebaasındaki gayrimüslimlere yaklaşımını, izlediği toplumsal ve politik yolu ve benimsediği bozkır geleneğini ortaya koyuyor. Kendileri de göçebe olan Selçukluların, bir “devlet” olarak göçebelere yönelik politikasını, onlarla karşılıklı ilişkilerini, imparatorluğun komşu devletleri nasıl etkilediğini ve devlet yönetiminde sultanlarla halifeler, vezirler, fıkıh bilginleri arasındaki rekabeti ve çekişmeyi aktarıyor.

Korku ve Titreme / Gulam Hüseyin Sâedi / Çev.: Siyaveş Azeri / Everest Yay. / 160 s.

Korku ve Titreme, geçimini denizle ve balık avlayarak sağlayan köylülerin, yoksullukla ve açlıkla sınandığında her türlü kötülüğü, gaddarlığı yapabilecek, değerlerini kolayca unutabilecek insanların panoramasını çiziyor. Sâedi’nin parça parça kurduğu bileşik öykülerden oluşturduğu belgesel atmosferli bir roman. Yabancılaşmanın o soğuk ateşi ve hurafelerin katlanılması güç yaptırımları yer yer tüyler ürpertirken karakterlerin basit ve gündelik kaygıları da bir o kadar tebessüm ettiriyor.

İstasyon / Birgül Oğuz / Metis Yay. / 112 s.

Birgül Oğuz’dan yalnızlık, güven ve arkadaşlık üzerine uzun bir hikâye. “Şimdi ormanda bir patikada dalgın yürürken aniden ağaçların, boyumu aşan yabani otların arasına dalıp koşmaya başlamışım gibi hissediyordum. Tren hızlandıkça bir sevinç dalgası yükseliyordu içimde. Ama her an daha da kararan bir ormanda dikenli bitkilerin, böceklerin, gececillerin arasına fütursuz dalışımın ödeyemeyeceğim bir bedeli olduğu duygusuna da kapılıyordum. Davranışımın kaynağına belirsiz bir gelecekte varacağımı seziyordum.”

Uygarlığın Ayak İzleri - Krallar ve Tanrılar / Celil Sadık / Epsilon Yay. / 240 s.

Celil Sadık, serinin ikinci kitabında tarihi birkaç bin yıl geriye sararak mitler ve masallardan yapılma bir labirenti adımlıyor. Mısır’ın altın kumları arasına gizlenen ölümsüz krallardan, Antik Yunan tanrılarının şaşırtıcı öykülerinden ve asırlardır ayakta duran bir kilisenin gizeminden söz ederken uygarlık tarihinin en görkemli yapıtlarını da gözler önüne seriyor.