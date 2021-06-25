Viyana Büyükelçisi'nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

25 Haziran 2021 Cuma, 13:33

ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, hakkındaki iade taleplerinin değerlendirilmesi için 5 Temmuz'a kadar tutuklu kalması kararı alınmıştı.

Korkmaz'ın yargı süreciyle ilgili olarak, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Haber Global'de şu açıklamalarda bulundu:

"Dosyanın içeriği konusunda bilgi vermem doğru olmaz. Mal varlığı değerlerini aklamadan aranan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili. Avukatı da yakalanınca bizi bilgilendirdi. Biz de 19 Haziran'da geciktirmeden Avusturya makamlarına 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasını talep ettik. 21 Haziran'da Viyana'da duruşması vardı. Yasalara göre yakalandığı yerde yargılanması için yetkisizlik kararı verildi. Burada Korkmaz, Türkiye'ye iade talebini yineledi. Biz 22 Haziran'da da makamlara dosya ilettik. Türkiye kendi görevlerini yerine getirmiş durumda. Yapılması gereken her şey yapıldı.

Şu an ABD makamlarının uluslararası tutuklama emri, Türkiye'nin de kırmızı bülteni söz konusu. Avusturya polisinin gözaltına aldığında bu ikisi yazılı durumdaydı. Avukatları da Viyana'dalar. Bana sorarsanız 5 Temmuz gününü beklemek gerekiyor. Bunun haricinde yapılacak her açıklama kahve falı gibi olacak.

Hakim ve her şeyi dikkate almak zorunda. Kendisi yakalanır yakalanmaz bizi haberdar etti avukatı aracılığıyla. Peşinden de mahkemede hakim nezdinde de iade edilmesi talebini dile getirdi. Bunlar ciddiye alınmak zorunda.

ABD'deki hapishane koşulları ve Türkiye'deki hapishane koşulları gibi konular da önemli rol oynayacaktır."