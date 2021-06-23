Sezgin Baran Korkmaz neden Türkiye'ye dönmek istiyor? Barış Yarkadaş yazdı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 12:02

Avusturya'da yakalanan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın Avukatı Volkan Dülger, İsmail Saymaz’a "Müvekkilim ya Avusturya’da kalmak ya da Türkiye’ye iade edilmek istiyor" açıklaması yapmıştı.

"Bu açıklama sonrası 'Madem dönmek istiyordu, o halde neden kaçtı?' sorusu sorulabilir" diyen Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "Ancak bu sorunun cevabının şimdilik bir anlamı yok. Üzerinde durulması gereken nokta, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesini istemesi…" değerlendirmesi yaptı.

Yarkadaş, yazısının devamında şunları kaydetti:

"BÖYLE DÜŞÜNMESİ ANLAMSIZ MI?"

Sezgin Baran Korkmaz, belli ki; Türkiye’de ya hiç ceza almayacağı ya da çok küçük bir cezayla bu davadan kurtulacağını düşünüyor. Peki sizce de böyle düşünmesi anlamsız mı?

"MAKUL VE MANTIKLI"



Korkmaz’ın yargıdaki ilişki ağına baktığınızda, bu isteğinin gayet ‘makul ve mantıklı’ olduğunu görüyorsunuz. Yargımız, Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlığı üzerindeki tedbiri ilginç bir gerekçeyle kaldırıyor ve hemen ardından yurt dışına çıkmasına izin veriyor.

Yurt dışına çıkış iznini veren Savcı Hasan Yılmaz ise şu an Adalet Bakanı Yardımcısı koltuğunda oturuyor. Yargıtay Üyesi Tekman Savaş Nemli, Ankara’nın ortasında kendisiyle gayet rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor. 2020 yılının Aralık ayında, yani Korkmaz yurt dışındayken polis firari iş insanının İstanbul’daki ofisinde arama yapıyor, Korkmaz bu sırada yargının en tepesindeki isimlerle mesajlaşarak operasyona ilişkin bilgi alıyor.