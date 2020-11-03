Viyana’da terör saldırısı: 2 ölü, 7’si ağır 15 yaralı
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı terör saldırısı düzenlendi.
Avusturya İçişler Bakanlığından yapılan açıklamada, bir teröris öldürülürken çatışma esnasında bir vatandaşta hayatını kaybettiğini bildirdiler. Viyana sağlık kurumundan yapılan açıklamada da, olay yerinde halktan 7’si ağır olmak özre 15 yaralının hastanelerde tedavi altına alındıklarını bildirdi.
KURZ: "İĞRENÇ BİR TERÖR SALDIRISI"
Avusturya Başbakan Sebastian Kurz, pazartesi akşamı Viyana şehir merkezinde meydana gelen olayları "iğrenç bir terör saldırısı" olarak kınıyorum. Terörizmden asla korkmayacağız ve bu saldırılarla her türlü yolla mücadele edeceğiz. Bütün ülkenin düşünceleri kurbanların yanında" dedi.
Kurz konuşmasında, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir şekilde harekete geçecek. Polis memurlarımızın bir faili ortadan kaldırabilmiş olmalarına sevindiğini‘‘ söyledi.
VİYANA BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN’DAN UYARI
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.
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