Viyana'daki terör saldırısından sonra dünya liderlerinden kınama mesajları
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen en az 4 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin dünya liderlerinden kınama mesajları geldi. Açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “İslamcı terör bizim ortak düşmanımız” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Biz Fransızlar, Viyana'daki saldırıdan sonra Avusturya halkının yaşadığı şok ve acıyı paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.
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