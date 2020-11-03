Viyana'yı kana bulayan saldırgan IŞİD sempatizanı çıktı
Avusturya’nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı gerçekleştiren saldırganın terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğu açıklandı. Terör saldırısında ölü sayısı 4’e yükselirken, 15 kişi de yaralandı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında ölü sayısı 4’e yükselirken, 15 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, saldırıya ilişkin Avusturya medyasına yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiğini söyledi. Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da saldırıda 15 kişinin yaralandığını, bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
SALDIRGAN TERÖR ÖRGÜTÜ IŞİD SEMPATİZANI ÇIKTI
Öte yandan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise düzenlendiği basın toplantısında, terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Nehammer, "Dualarımız, terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kurban ve aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 15 yaralıyla” diye konuştu. Nehammer, halihazırda öldürülen teröristin uzun namlulu silah kullandığını ve üzerinde sahte patlayıcı madde yüklü bir düzeneğin bulunduğunu belirterek, "Saldırgan terör örgütü IŞİD sempatizanıydı. Şu an saldırgana ilişkin yoğun bir soruşturma sürüyor." ifadesini kullandı.
TERÖRDEN KORKMAYACAKLARINI VURGULADI
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkentteki saldırıya ilişkin, terörizmden korkmayacaklarını ve bu saldırılara kararlılıkla müdahale edeceklerini ifade etti.
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