Viyana'daki saldırıda yaralanan Türk, o anı anlattı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında, teröristle karşı karşıya gelen ve bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin, yaşadıklarını anlattı.
Gültekin, başkentin turistik bölgesi birinci Viyana'da arkadaşı Mikail Özer'le bulundukları sırada silah sesleri duyduklarını, seslerin geldiği yöne doğru ilerlediklerinde, bir teröristin yoldan geçen sivil bir kişiyi vurduğuna şahit olduklarını belirtti.
Gültekin, yaralı kadına yardımcı olduğunu ve yakındaki bir restorana yaralıyı taşıdığını söyledi.
"TERÖRİST SİLAHINI BANA DOĞRULTTU"
Daha sonra restorandan ayrıldığını ve teröristle karşı karşıya geldiğini ifade eden Gültekin, o anları şöyle anlattı:
"Yaralı kadını yakındaki bir restorana taşıdıktan sonra, terörist silahını bana doğrulttu. O esnada kendimi yere atarak, takla atmaya çalıştım. Sanırım elinde uzun namlulu pompalı olarak tabir edilen silahtan vardı. Bu silahtan çıkan bir saçma sağ bacağımın arkasına isabet etti. Ancak çok büyük bir yaralanmaya yol açmadı. Arkadaşımın aracına binerek, durumu polise bildirmek için bir sonraki polis karakoluna gittik."
Gültekin, polise durumu aktardıktan sonra, bir başka noktada çatışma sonucunda bir polis memurunun yaralandığını gördüklerini ifade etti.
Çatışmadan ötürü sağlık ekiplerinin olay yerine yaklaşmadığını kaydeden Gültekin, arkadaşı Mikail Özen'le yaralı memuru ambulansa kadar taşıdıklarını söyledi.
Gültekin, olay yerinde karşılaştıkları bir yaşlı kadını da güvenli bir yere bıraktıklarını belirterek, "Ayağımdaki yara çok büyük olmadığı için hastaneye gitmek istemedim, ambulanstakiler beni hastaneye götürme teklifinde bulundular ancak çatışmaların şiddetinden çok sayıda yaralı olacağını düşündüğüm için yük olmak istemedim. Ama silahtan çıkan saçma hala ayağımda ve şimdi biraz daha durum sakinleştiği için bir hastaneye gidip tedavi olacağım." şeklinde konuştu.
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