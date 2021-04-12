Voleybol dünyasının acı kaybı

Eski MHGK Başkanlarından Akın İra yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 13:05
Voleybol dünyasının acı kaybı
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Eski MHGK Başkanlarından ve Uluslararası Voleybol Hakemlerinden, TMOK Sicil Kurulu Üyesi, CEV Süpervizörü Akın İra yaşamını yitirdi.  


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