Voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Tayland'da sürdürecek
Türk voleybolcu Yeliz Başa, Tayland'ın Nakhon Ratchasima The Mall VC ekibiyle anlaştı.
Geçen sezon Porto Riko'nun Llaneras de Toa Baja ekibinde oynayan 33 yaşındaki pasör çaprazı ikinci kez Nakhon Ratchasima The Mall VC forması giyecek. Tecrübeli voleybolcu, bu ekiple 2018-2019 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Türkiye'de Beşiktaş ve Halkbank formaları giyen Yeliz, son sezonlarda Endonezya, Vietnam, Çekya, Japonya ve Güney Kore ekiplerinin kadrosunda yer almıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- İşte son seçim anketi
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Mansur Yavaş'tan köy öğretmeninin talebine jet yanıt
- Altaylı sordu: Niye hep Katar?
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- İşte son seçim anketi
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Mansur Yavaş'tan köy öğretmeninin talebine jet yanıt
- Altaylı sordu: Niye hep Katar?
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu