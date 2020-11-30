Voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Tayland'da sürdürecek

30 Kasım 2020 Pazartesi, 11:28

Geçen sezon Porto Riko'nun Llaneras de Toa Baja ekibinde oynayan 33 yaşındaki pasör çaprazı ikinci kez Nakhon Ratchasima The Mall VC forması giyecek. Tecrübeli voleybolcu, bu ekiple 2018-2019 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Halkbank formaları giyen Yeliz, son sezonlarda Endonezya, Vietnam, Çekya, Japonya ve Güney Kore ekiplerinin kadrosunda yer almıştı.