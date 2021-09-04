Voleybolda milli maçın ardından Guidetti'den açıklama var

04 Eylül 2021 Cumartesi, 21:28

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Yoğun bir milli takım sezonunu geride bıraktıklarını aktaran İtalyan başantrenör, "Çok yorgunum ama çok da mutluyum. Oyuncularımın, takımın, ekibimin ortaya koyduğu inanılmaz performanstan dolayı memnunum. Mayıs ayının başından bu yana çok çalıştık. Bunu söylemekten gurur duyuyorum, hiçbir turnuvada başarısız olmadık." diye konuştu.

Uzun yıllardır Türkiye'de çalışan ve eski milli voleybolcu Bahar Toksoy ile evli olan Guidetti, "Türk milletine bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Kendimi şu anda İtalyandan çok Türk hissediyorum. Karım ve kızım Türk, ben de yarı Türküm. Türkiye'de çekilmiş bir fotoğraf gördüm, herkes voleybol maçını izliyordu. İtalya'da herkes sadece futbol izler. Oyuncularımın Türkiye'deki bütün kadınlara rol model olduğuna inanıyorum. Genç kızlar bu başarılı takımı örnek alıyorlar." ifadelerini kullandı.