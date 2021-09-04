A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda'yı devirerek üçüncü oldu

04 Eylül 2021 Cumartesi, 19:20

2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, bronz madalyanın sahibi oldu.

Filenin Sultanları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan maçın ilk iki setinde çok hızlı ve yüksek bir performans sergiledi. Üçüncü setin başlarında üstünlüğü Hollanda'ya kaptıran milli takım, mücadeleyi bırakmayarak arayı kapattı ve seti almayı başardı.

Maçın birinci setini 26 dakikada 25-20, ikinci setini ise 27 dakikada 25-19, üçüncü seti ise 25-23 önde tamamlayan milli takım bronz madalyaya ulaştı.

Altın madalya mücadelesi yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya ile Filenin Sultanları'nı 3-1 yenen Sırbistan arasında oynanacak.