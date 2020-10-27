Volkan Demirel 39 yaşında
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel, doğum gününü eşi ve aile dostlarıyla birlikte İznik'te kutladı.
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel, 39'uncu yaşını Bursa'nın İznik ilçesinde kutladı. İznik Askania Tesisleri'nde ailesi ile birlikte vakit geçiren Demirel, aynı zamanda tesis çalışanlarından Arif Uyar'ın, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı oyuncu Alex de Souza'dan esinlenerek ismini verdiği 9 aylık oğlu Aleks Deniz Uyar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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