Volkan Demirel 39 yaşında

27 Ekim 2020 Salı, 14:55

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel, 39'uncu yaşını Bursa'nın İznik ilçesinde kutladı. İznik Askania Tesisleri'nde ailesi ile birlikte vakit geçiren Demirel, aynı zamanda tesis çalışanlarından Arif Uyar'ın, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı oyuncu Alex de Souza'dan esinlenerek ismini verdiği 9 aylık oğlu Aleks Deniz Uyar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

