Volkswagen, 'ırkçılık' tepkisinin ardından yeni reklam filmini yayından kaldırdı
Alman otomobil devi Volkswagen, yeni aracını tanıtmak amacıyla yayınladığı reklam filmi ırkçılık suçlamasıyla topa tutuldu. Tepkilerin ardından özür dileyerek videoyu yayından kaldıran Volkswagen, pek çok kişiyi tatmin edemedi.
Volkswagen'in yeni Golf modeli için çektiği, Instagram ve Twitter hesaplarından yayınladığı 10 saniyelik tanıtım filmi kamuoyunda infial yarattı.
Videoda, sokakta park halindeki yeni Volkswagen'in yanında bulunan siyah bir adam, devasa bir el tarafından itilerek uzaklaştırılıyor. Daha sonra kafasından tutulan siyah adam, kapısı açık olan bir binaya itilerek sokuluyor. Binanın üzerinde de ‘Küçük Sömürgeci’ yazıyor.
Reklamın sosyal medyada yayılmasıyla Volkswagen'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, şirketi ırkçılıkla suçladı.
Bazı kullanıcılar reklamın sonundaki ‘Der neue Golf’ (Yeni Golf) yazısının da Almancada ‘zenci’ hakaretini çağrıştıracak şekilde parça parça belirdiğini savundu.
ÖZÜR YETMEDİ: NE YAPTIKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORLARDI
Tepkilerin ardından özür dileyen Volkswagen, reklamı yayından kaldırdı.
Şirketten yapılan açıklamada, “Tartışmasız: Video uygunsuz ve zevksiz. Böyle bir şeyin nasıl olabildiğini araştıracağız ve bunun sonuçları olacak” denildi.
Ancak şirketin açıklaması pek çok kişiyi tatmin etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının çoğu böyle bir reklama izin bile verilmemesi gerektiğini savunurken, bir kişi de “Bu insanlar tam olarak ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı” diye yazdı.
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