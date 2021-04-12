Wagner Riberio: "Neymar Messi için Barcelona'ya gitti"

12 Nisan 2021 Pazartesi, 15:42

Wagner Riberio, L’Equipe verdiği röportajda Paris Saint Germain’in yıldız ismi Neymar’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Neymar’ın bir dönem menajerliğini yapan Riberio, Barcelona transferinden para almadığını ifade ederken şunları söyledi, “12 yaşındayken Real Madrid onunla ilgileniyordu ancak transferi olmadı. Babası Brezilya’da kalmasının daha doğru olacağını söylemişti. 2010’da Chelsea çok fazla para teklif etti ancak İngiltere’de oynamak istemedi. 2012’de ise Real Madrid ve Barcelona istiyordu. Real çok ısrarcıydı fakat Neymar Madrid için oynamak istemiyordu.”

“BENİ DIŞLADILAR”

Riberio transfer sürecine ilişkin şöyle devam etti, “O, Barcelona’ya gitmek istiyordu. Messi ve Pique onu aradı. Sonrasında ise o dönem Barcelona’da başkan olan Sandro Rosell görüşmelere katılmamı istemedi. Florentino Perez ile yakın olduğum içim beni dışladılar. Transferden bana tek bir kuruş bile ödeme yapılmadı.”

“REAL MADRİD 300 MİLYON ÖDEMEYE HAZIRDI”

2019 yılında Real Madrid’in Paris Saint Germain’e Neymar için 300 milyon avro ödemeye hazır olduğunu söyleyen Wagner Riberio, “O dönemde Real Madrid’e yakındı. Madrid 300 milyon avro ödemeye hazırdı. Florentino da bunu söyledi. Ancak Nasser, ‘300 milyon değil 1 milyar da ödeseniz ayrılmayacak.’ diyerek reddetti.” ifadelerini kullandı.

“PSG DIŞINDA KİMSE NEYMAR’IN MALİYETİNİ KARŞILAYAMAZ”

Neymar’ın Paris’te mutlu olduğunu söyleyen Riberio, Brezilyalı oyuncunun Fransız ekibinden ayrılmasının zor olduğunu belirtti, “Güzel bir şehirde yaşıyor, birçok arkadaşı var ve Paris’te çok mutlu. Dünyadaki hiçbir kulüp PSG’nin sunduklarını sunamaz. Real Madrid’in mali sorunları var. Barcelona daha kötü durumda. İtalya’da hiçbir kulüp bu rakamlarla rekabet edemez. Manchester United veya Manchester City, sanmıyorum.”