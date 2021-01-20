Wall Street Journal: Trump yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında
ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma konusunu konuştuğu iddia edildi
Görevi bırakmaya hazırlanan Trump hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın son dönemde yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma konusunu konuştuğu belirtildi.
Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bugün Beyaz Saray'a veda edecek Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında.
Son günlerde yakın çevresine Trump'ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise "Patriot (Vatansever) Party" olacağını kaydetti.
ABD'de Donald Trump yanlısı bazı protestocuların ABD Kongresini basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Partideki bazı isimlerle ters düşmüştü.
Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti. Trump, birçok eyalette başladığı hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı.
Seçimlerin galibi Joe Biden, bugün yerel saat ile öğle 12.00'de (TSİ 20.00) yemin ederek, ABD başkanlığı koltuğuna oturacak.
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