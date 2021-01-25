Washington Post: Trump, ‘ihanet edenlerden intikam almaya’ hazırlanıyor

25 Ocak 2021 Pazartesi, 09:47

ABD’de başkanlık görevini devreden Donald Trump’ın Cumhuriyetçilerin kendisine ihanet ettiğine inandığı belirtildi. ABD basınından Washington Post gazetesi, hafta sonunu Mar-a-Lago'da golf oynayarak geçiren Trump'ın yanındakilerle 'kendisine ihanet eden Cumhuriyetçilerden nasıl intikam alabileceği' üzerine konuştuğunu iddia etti.

TRUMP’IN HEDEFİNDEKİLER

Sputnik’in ABD basınından aktardığına göre, Trump'ın hedefindeki Cumhuriyetçiler arasında partinin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numarası Liz Cheney, Georgia Valisi Brian Kemp, kendisini Kapitol saldırısını teşvik etmekle suçlayanlar ve 'seçimlerde hile yapıldığını' kabullenmeyenler bulunuyor.

New York Times muhabiri Maggie Haberman da Trump'ın 'hem parti kurma hem de ön seçimlere girme tehditi anlamsız olduğu sonucuna vararak' yeni bir parti kurma düşüncesinden vazgeçtiğini aktardı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki Başkan Donald Trump'ın, Kongre baskını nedeniyle Senatodaki azil yargılamasının 8 Şubat haftasında başlayacağını açıklamıştı.