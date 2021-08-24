Washington Post'tan CIA ve Taliban'la ilgili çarpıcı iddia

24 Ağustos 2021 Salı, 14:16

Washington Post'un isimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Burns ile Birader'in dün Kabil'de bir araya geldiği belirtildi. Bunun, Kabil'in kontrolünü ele almasından sonra Taliban ile Biden yönetimi arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olduğuna dikkati çekildi.

CIA konuyla ilgili açıklama yapmazken, Burns ile Birader'in, görüşmede yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih 31 Ağustos konusunu ele almış olabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler konusunda "katedilmesi gereken uzun bir yol olduğu ve aksaklıklar yaşanabileceği" açıklamasını yapmıştı.