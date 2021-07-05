Washington’ın, Katar kararıyla İran’a karşı elini güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

ABD’nin Katar’daki bir zamanlar silahlarını depoladığı üç askeri üssü geçen ay kapattığı, kalan malzemeleri de Ürdün’e taşıdığı bildirildi. Uzmanlar, Washington yönetiminin bu adımla İran’la yürütülen müzakerelerde elini güçlendirmeyi hedeflediğini, ayrıca söz konusu adımın ABD’nin bölgede değişen önceliklerini de yansıttığını ifade etti.

Amerikan ordusunun resmi yayın organı Stars and Stripes’e göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun kapatılan ana Sayliyah-Main ile güneydeki Al Sayliyah Askeri kamplarını ve mühimmat tedarik noktası Falcon’daki askerleri ve ekipmanları Ürdün’e aktardı. Katar’daki bir başka büyük ABD askeri üssü olan El-Udayd Hava Üssü ise faaliyetlerini sürdürecek.

Sayliyah-Main Askeri Kampı 2002-2011 arasında 200 bin asker için kısa süreli dinlenme noktası işlevi görmüştü. Üs ayrıca tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve çeşitli ekipmanların bulunduğu 27 depo ile Ortadoğu’daki ABD askeri için bir ileri karakol görevi görüyordu. Pentagon, üç üsten gelen ikmal malzemeleri ve orada konuşlanmış destek misyonunun artık Ürdün’deki Bölge Destek Grubu’nun bir parçası olduğunu bildirdi.

ABD’nin bu adımı İran ile müzakere süreci açısından değerlendirilirken ayrıca ordunun bölgedeki değişen önceliklerini yansıttığı da düşünülüyor. Uzmanlar, üslerin kapatılması ve misyonun Ürdün’e taşınmasının, İran destekli milislerin Körfez bölgesinde füze saldırısı riskini azaltarak İran ile olası çatışmalarda ABD’ye fayda sağlayabileceği görüşünde. Uzmanlara göre, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne geçen yıl düzenlenen ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırı gibi ABD kuvvetlerine yönelik füze saldırısı tehdidi, Tahran’ın müzakere stratejisinde önemli bir araç. Bu nedenle, nükleer anlaşmaya dönmek için Viyana’da İranlılarla müzakere eden ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tahran’ı bu karttan mahrum etmek istediği yorumu yapılıyor.

SAVUNMA SİSTEMİNİ DE ÇEKTİ

Pentagon, ayrıca, geçen ay bir kısmı bakıma gönderilen, bir kısmı da başka bölgelere yeniden konuşlandırılan Patriot füzesavar bataryaları ve Bölge Yüksek İrtifa Alan Savunması Sistemi’ni (THAAD) ekipleriyle birlikte Körfez’den çektiğini doğruladı. Pentagon, bu adımın bölgedeki güvenlik tehdidi seviyesinin önemli ölçüde azalması ve bölgedeki müttefiklerinin füze ve drone saldırıları tehdidine karşı daha güçlü hale gelmesinden sonra atıldığını vurguladı. ABD ordusu yaptığı açıklamada, hareketin Çin’e karşı savunmayı güçlendirmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu bildirdi.