Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek.
Milli futbolcumuz Ozan Tufan, kısa süre önce Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuştu.
İngiltere ekibi, Ozan Tufan'ın yeni sezonda giyeceği forma numarasını sosyal medyadan duyurdu.
Tufan, Watford'ta 18 numaralı formayı terletecek.
İşte Watford'un sosyal medya paylaşımı:
???? ???????? ?????????? ????— Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2021
Introducing our new Number 18...
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