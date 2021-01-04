WhatsApp, yılbaşında sesli ve görüntülü arama rekoru kırdı
Koronavirüs pandemisi nedeniyle yılbaşında bir araya gelemeyen insanlar, WhatsApp'ta 1,4 milyar sesli ve görüntülü arama yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Koroanvirüs pandemisi nedeniyle hem Türkiye'de hem de dünyada birçok insan, yılbaşını sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda kaldı.
Çoğu insanın sevdikleriyle konuşmak için sanal yöntemlere başvurmasına neden olan bu durum, 2020 sona ererken WhatsApp'ta rekor sayıda aramanın yapılmasına yol açtı.
TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Facebook'un çatısı altında bulunan uygulama, 2020 yılı sona ererken 1,4 milyar sesli ve görüntülü aramayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Webtekno'nun aktardığına göre bu sayı, geçen yılki sayının yüzde 50 üstünde oldu ve hatta pandeminin ilk dönemlerini de geride bıraktı.
WhatsApp'ta yapılan aramaların sayısı 1,4 milyar ile rekor kırsa da pandeminin etkilerinin görüldüğü tek sosyal medya platformu WhatsApp olmadı. Facebook'un sohbet uygulaması da ABD içinde grup aramaları anlamında rekor kırarken, ortalama günlük arama sayısını da neredeyse ikiye katladı.
Facebook Live ve Instagram Live da yılbaşında tercih edilen popüler platformlardan oldu. Bu iki platformdan yapılan canlı yayınların sayısı dünya çapında 55 milyonu buldu. Yayınların toplamda kaç kişiye ulaştığı ise açıklanmadı.
Facebook daha önce yaptığı açıklamalarda, altyapı verimliliğini artırmak için eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yaptığını açıklamıştı. Bu geliştirmenin nedeni olarak da pandemi döneminde çeşitli uygulamalarında yaşanan kullanım yoğunluğundaki artışı göstermişti. Firmanın çeşitli teknik ekipleri de yılbaşı sürecinde olası sorunlara karşı hazır bekletildi.
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