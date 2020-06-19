WhatsApp'a yeni güncelleme: O özellikler kaldırıldı
WhatsApp 'a yeni güncelleme geldi. Gelen güncelleme ile artık son görülme olmayacak.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 'a yeni güncelleme geldi. Gelen güncelleme ile kullanıcıların işine yarayan birçok özellik kaldırıldı. Kaldırılan özellikler arasında son görülme, yazıyor, ses kaydediyor ve çevrimiçi olmayacak.
'SON GÖRÜLME' YOK
WhatsApp 'ın yeni güncellemesi ile artık son görülme olmayacak.
'SES KAYDEDİLİYOR' YOK
WhatsApp 'ta karşıdaki kullanıcı mesaj yazarken , ses kaydederken Ses Kaydedliliyor uyarıları geliyordu. Yeni güncelleme ile artık o özellikler de yok.
ÇEVRİMİÇİ DE YAZMAYACAK
Yeni güncelleme ile artık karşıdaki çevirimiçi ise de görünmeyecek.
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