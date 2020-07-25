WhatsApp'a yeni özellik: Bir hesap birden fazla cihazda kullanılabilecek
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir süredir birden fazla cihaz desteği üzerinde çalışıyor. Yeni özellik kullanıcıların cihazlarını birbirine bağlayarak tek hesapta görüntülemesine olanak sağlıyor.
WABetaInfo'da yer alan habere göre, şirket bir hesabın birden fazla cihazda çalışmasını sağlayacak yeni özelliği üzerinde çalışıyor.
Fikir, kullanıcıların başka bir cihaz kullanmak için bir hesaptan çıkış yapmak zorunda kalma durumundan yola çıkarak geliştirildi. Ayrıca WhatsApp'ın cihazların aynı anda senkronize edilmesine üzerine çalıştığını da söyleniyor.
Yeni özellik ile kullanıcılar, Linked Devices (bağlantılı cihazlar) bölümünden yararlanıp, cihazlarını bağlayabilecek ve tek hesap altında görüntüleyebilecek.
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