WhatsApp'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü sızdı

Teknolojik gelişmeler konusunda sızdırdığı haberlerle bilinen WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri ortaya çıkardı

WABetaInfo tarafından paylaşılan blog yazısına göre WhatsApp'ın, henüz geliştirilme aşamasında pek çok yeni özellik de bulunuyor.

Sitede paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, kullanıcılarına sesli mesajlarda 1x, 1.5x ve 2x oynatma hızları sunacak. Bu, sesli mesajların daha hızlı veya daha yavaş dinlenebileceği anlamına geliyor.

?? WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?



WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.



