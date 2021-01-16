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Diğer bütün uygulamalar gibi WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların verilerini topluyor. Üstelik bu durumu gizlemiyor hatta dilerse kullanıcıya hakkında topladığı bilgileri gösteren bir rapor bile sunuyor.

Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmiş ve acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor sorusunun sorulmasına neden olmuştu.Webtekno'da aktardığına göre, tıpkı Facebook gibi WhatsApp da kullanıcı hakkında veriler topluyor ve bu durumu gizlemiyor. Dilerseniz hakkınızda ne tür bilgilerin toplandığını detaylı olarak görebileceğiniz bir rapor talep edebilirsiniz. İşte adım adım WhatsApp'ın topladığı bilgilere ulaşmanın yolu...