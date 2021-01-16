Diğer bütün uygulamalar gibi WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların verilerini topluyor. Üstelik bu durumu gizlemiyor hatta dilerse kullanıcıya hakkında topladığı bilgileri gösteren bir rapor bile sunuyor.
Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmiş ve acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor sorusunun sorulmasına neden olmuştu.Webtekno'da aktardığına göre, tıpkı Facebook gibi WhatsApp da kullanıcı hakkında veriler topluyor ve bu durumu gizlemiyor. Dilerseniz hakkınızda ne tür bilgilerin toplandığını detaylı olarak görebileceğiniz bir rapor talep edebilirsiniz. İşte adım adım WhatsApp'ın topladığı bilgilere ulaşmanın yolu...
WhatsApp’ın topladığı bilgilere nasıl ulaşılır?
Adım 1: WhatsApp mobil uygulamasını açın.
Adım 2: Ayarlar sayfasını açın.
Adım 3: Hesap seçeneğine dokunun.
Adım 4: Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunun.
Adım 5: Raporu Talep Et seçeneğine dokunun.
Adım 6: Raporunuz 3 gün içerisinde tarafınıza gönderilecek.
Adım 4: Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunun:
Hesap ayarları sayfası üzerinden gizlilik, güvenlik, iki adımlı doğrulama, numara değiştirme ve hesap silme gibi hesabınız ile ilgili önemli değişiklikleri yapabilirsiniz. Hesap bilgileri raporu için ise Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunmalısınız.
Adım 6: Raporunuz 3 gün içerisinde tarafınıza gönderilecek:
Raporu Talep Et seçeneği ile hesap bilgileri raporu sürecini başlatmış oldunuz. Rapor, 3 gün içinde düzenlenecek ve bir ZIP dosyası olarak tarafınıza gönderilecek. ZIP dosyası içindeki raporu Microsoft Word programı ya da bilgisayarınızda yüklü olan Metin Belgesi uygulaması üzerinden açarak inceleyebilirsiniz.
Oluşturduğunuz ya da üyesi olduğunuz tüm WhatsApp grupları.
Engellemiş olduğunuz tüm kişiler.
Sorsan ben de söylerdim denecek kadar basit bilgiler gibi görünebilir ancak bu bilgileri milyarca kullanıcı üzerinden değerlendirdiğimiz zaman akıl almaz genişlikte bir veri tabanı ortaya çıkıyor. Böyle bir veri tabanının maddi değerini hayal etmek bile oldukça zor.
WhatsApp bu bilgiler ile ne yapıyor?
WhatsApp şu an için elde ettiği tüm bu kullanıcı verileri ile yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirdiğini, gizlilik ve güvenlik için kullandığını ve özellikle giderek artan WhatsApp üzerinden alışveriş yöntemini iyileştirmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla kullandığını söylüyor.
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