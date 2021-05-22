WhatsApp'ta yeni tuzak: Hackerlar bir mesajla uygulamanın kontrolünü ele geçiriyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir kötü amaçlı yazılımla hackerların hedefi oldu. Olayi bir WhatsApp kullanıcısının paylaşımıyla ortaya çıktı. Uzmanlar "bağlantıya tıklamayın ya da kodu göndermeyin" uyarısı yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:11
WhatsApp'ta yeni tuzak: Hackerlar bir mesajla uygulamanın kontrolünü ele geçiriyor
Abone Ol google-news

Sosyal medya üzerinden şikayette bulunan kullanıcılar, WhatsApp hesaplarının kontrolünü kaybettiklerini ve uygulamaya giriş yapamadıklarını söyledi.

Buna göre hackerlar kullanıcılara uygulama üzerinden "Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum" yazan bir mesaj alıyor.

Tam bu WhatsApp mesajı ulaştığında, kullanıcının telefonuna 6 haneli kodun bulunduğu ve "hesabınızı doğrulayın" bağlantısının yer aldığı bir kısa mesaj da geliyor.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, bu kodu WhatsApp üzerinden mesaj yazan numaraya göndermek ya da kısa mesajda yer alan bağlantıya tıklamak, hackerın kullanıcının WhatsApp mesajlarına yasadışı şekilde erişebilmesini sağlıyor.

Dolandırıcılar daha sonra uygulamanın kontrolünü ele geçiriyor ve telefon rehberindeki diğer numaralara ulaşarak onlara da aynı mesajları gönderiyor.

Bir WhatsApp kullanıcısı Twitter'da "Bu sabah ailemden üç kişi WhatsApp hesaplarına erişimi kaybetti" dedi.

Kullanıcı, sosyal medya üzerinden diğer kişilere "Bağlantıya tıklamayın ya da kodu göndermeyin" uyarısında bulundu.

Telefonlar güncellendiğinde WhatsApp, uygulamaya girenin telefonun gerçek kullanıcısı olduğundan emin olabilmek için kullanıcıya tek seferliğine 6 haneli bir giriş kodu gönderiyor. Herhangi bir güncelleme yapılmamasına rağmen bu kodu alanlarsa dikkat etmeli çünkü hackerlar bu kodu ele geçirdiklerinde doğrudan WhatsApp'ın kontrolünü de ele geçiriyor ve hesaba girişi engelliyor.

Dijital medya uzmanları bu kodun hiçbir şekilde başkasıyla paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

WhatsApp uygulamasının sahibi Facebook henüz olaya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler