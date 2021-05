WhatsApp'ta yeni tuzak: Hackerlar bir mesajla uygulamanın kontrolünü ele geçiriyor

Sosyal medya üzerinden şikayette bulunan kullanıcılar, WhatsApp hesaplarının kontrolünü kaybettiklerini ve uygulamaya giriş yapamadıklarını söyledi.

Buna göre hackerlar kullanıcılara uygulama üzerinden "Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum" yazan bir mesaj alıyor.

Tam bu WhatsApp mesajı ulaştığında, kullanıcının telefonuna 6 haneli kodun bulunduğu ve "hesabınızı doğrulayın" bağlantısının yer aldığı bir kısa mesaj da geliyor.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, bu kodu WhatsApp üzerinden mesaj yazan numaraya göndermek ya da kısa mesajda yer alan bağlantıya tıklamak, hackerın kullanıcının WhatsApp mesajlarına yasadışı şekilde erişebilmesini sağlıyor.

Dolandırıcılar daha sonra uygulamanın kontrolünü ele geçiriyor ve telefon rehberindeki diğer numaralara ulaşarak onlara da aynı mesajları gönderiyor.

WARNING: WHATSAPP SCAM



3 members of my family have lost access to their WhatsApp this morning!



Hackers send a text message from WA with a verification code, then a WhatsApp text from someone you know saying they desperately need the code.



DO NOT SEND THE CODE OR CLICK THE LINK pic.twitter.com/T8dqPydH3N