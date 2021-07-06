Wimbledon'da Ashleigh Barty, Angelique Kerber'in rakibi oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar çeyrek finalinde Ashleigh Barty, Ajla Tomljanovic'i mağlup etti.

AA
06 Temmuz 2021 Salı, 20:19
Wimbledon'da Ashleigh Barty, Angelique Kerber'in rakibi oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlardaki son çeyrek final mücadelesinde Barty, dünya klasmanında 75. sırada yer alan vatandaşı Ajla Tomljanovic ile karşılaştı.

Barty, Merkez Kort'ta oynanan ve toplam bir saat 6 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Wimbledon'da ilk kez yarı finale yükselen Barty, final bileti alabilmek için 2018 yılının şampiyonu ve 25 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.


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