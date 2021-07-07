Wimbledon'da son yarı final bileti Berrettini'nin

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:16

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale çıkan son isim, İtalyan Matteo Berrettini oldu.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın son çeyrek final maçında, 7 numaralı seribaşı Berrettini ile 16 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşılaştı.

Rakibini 6-3, 5-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden İtalyan sporcu, 2019 ABD Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam yarı finaline yükseldi.

25 yaşındaki Berrettini, yarı finalde 14 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ile eşleşti.

Tek erkeklerde diğer yarı final eşleşmesinde Novak Djokovic ve Denis Shapovalov karşı karşıya gelecek.