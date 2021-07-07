Wimbledon'da son yarı final bileti Berrettini'nin
Wimbledon çeyrek finalinde Matteo Berrettini, Felix Auger Aliassime'yi mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale çıkan son isim, İtalyan Matteo Berrettini oldu.
Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın son çeyrek final maçında, 7 numaralı seribaşı Berrettini ile 16 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşılaştı.
Rakibini 6-3, 5-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden İtalyan sporcu, 2019 ABD Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam yarı finaline yükseldi.
25 yaşındaki Berrettini, yarı finalde 14 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ile eşleşti.
Tek erkeklerde diğer yarı final eşleşmesinde Novak Djokovic ve Denis Shapovalov karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Vicdansızlık! Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
- Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
- Cami inşaatında can pazarı! Yaralılar var
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Akbank'tan yeni açıklama
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- Akbank'ta 35 saattir neler oluyor?
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor