Roger Federer, Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti
Wimbledon çeyrek finalinde Hubert Hurkacz'a mağlup olan Roger Federer, turnuvaya veda etti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Roger Federer, çeyrek finalde elendi.
Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Federer, 14 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaştı.
Hurkacz, Merkez Kort'ta oynanan ve bir saat 48 dakika süren maçı 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazandı.
Kariyerinde grand slam turnuvalarında üçüncü turdan ilerisini göremeyen Polonyalı tenisçi, ilk kez yarı finale çıktı.
24 yaşındaki Hurkacz, yarı finalde Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime maçının galibiyle karşılaşacak.
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