Djokovic ve Shapovalov, Wimbledon'da yarı finale çıktı
Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic ve Denis Shapovalov yarı finale yükseldi.
Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek final maçında Sırp tenisçi Djokovic, Merkez Kort'ta dünya klasmanında 48. sırada yer alan Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı.
Turnuvada 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 4 kez servis kırdığı mücadeleyi 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Günün diğer çeyrek final maçında ise 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile 25 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşı karşıya geldi.
Shapovalov, rakibini 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yendi ve kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.
Kanadalı tenisçi, yarı finalde dünya 1 numarası Djokovic ile eşleşti.
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