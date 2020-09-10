Women's Prize for Fiction'ın sahibi Maggie O'Farrell oldu

10 Eylül 2020 Perşembe, 17:02

Fotoğraflar: Facebook (Maggie O'Farrell sayfası)

Yazar Maggie O'Farrell, William Shakespeare'in tek oğlundan esinlenerek adını koyduğu romanı "Hamnet"te, Shakespeare'in 1596'da henüz 11 yaşındayken vebadan ölen oğlunun hayatının kurgusal bir anlatımını sunuyor.

O'Farrell'ın sekizinci romanı olan "Hamnet", yas üzerine bir çalışma; 11 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle başlıyor ve Hamnet'in annesi Agnes ile ünlü oyun yazarı kocası arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

Jüri başkanı Martha Lane Fox, roman hakkında “Roman, hem oldukça güncel, hem de aslında kalıcı olan insan deneyimi hakkında oldukça derin bir anlam ifade ediyor” dedi.

??Ödül, her yıl dünya çapında İngilizce yazan kadın yazarların kaleme aldığı en iyi kurgu esere armağan ediliyor.

Ödül jürisinde Open University’nin girişimcisi ve rektörü Martha Lane Fox’un başkanlığında yazar ve aktivist olan Scarlett Curtis, Black British Business Awards kurucu ortağı Melanie Eusebe, yazar ve komedyen Viv Groskop ve uluslararası en çok satan yazar Paula Hawkins yer aldı.

Kaynak: Artfulliving