WSJ: Joe Biden’ın yemin töreninde görevli 200 Ulusal Muhafız Covid-19 pozitif
The Wall Street Journal'ın, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde görevlendirilen Ulusal Muhafızlar'dan 200'ünün Covid-19 testi pozitif çıktı.
ABD'nin 46’ncı Başkanı Biden'ın çarşamba günkü yemin töreni, üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız kentin güvenliğini sağladı. Wall Street Journal'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise başkentte görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın COVID-19 testi "pozitif" çıktı.
Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini kaydetti.
TARTIŞMALARA YOL AÇTI
Ulusal Muhafızların, Kongrenin otoparkında yattıklarını gösteren fotoğraflar büyük tartışmalara yol açmıştı.
Muhafızlardan biri, "(20 Ocak'ta) Onlarca senatör ve Kongre üyesi, bizimle fotoğraf çektirdi, elimizi sıktı ve hizmetimiz için teşekkür etti. 24 saat sonra, bizi bir kapalı otoparkın köşesine gönderdiler. İnanılmaz derecede ihanete uğramış hissediyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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