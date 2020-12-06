Wuhanlı virolog uyardı: Covid-19'un akrabaları muhtemelen Çin sınırlarını aştı
Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden Dr. Shi Zhengli, Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2'nin yakın akrabası virüsleri taşıyan yarasaların, Çin'in sınırları ötesine geçmiş olabileceği konusunda uyardı.
Yarasa koronavirüsleri üzerine çalışmaları nedeniyle "Yarasa Kadın" lakabıyla anılan bilim insanı "Bu yarasalar yalnızca Çin'de değil, Güney Asya ülkelerinde de olabilir" dedi.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Fransız tıp ve veterinerlik alanındaki akademisyenlerin internet üzerinden düzenlediği konferansta konuşan virologun çalıştığı laboratuvar, pandeminin başında salgının ortaya çıkmasına neden olmakla suçlanmıştı.
Çinli bilim insanıysa bu suçlamaların hiçbir dayanağı bulunmadığını fakat pandeminin kökenlerine ilişkin araştırmanın Çin dışındaki ülkelere de odaklanması gerektiğini söyledi.
Sars-CoV-2 virüsünün yarasalarda doğal olarak bulunduğu düşünülürken, Çinli virolog virüsün büyük ihtimalle doğrudan yarasadan insana bulaşmadan önce başka bir hayvana geçtiğini belirtti.
Virüsün "konak" olarak kullandığı hayvanın hangisi olduğu, bu hayvanda ya da insanda ne kadar süredir bulunduğu henüz net olarak bilinmiyor.
Virolog, virüsün pangolinlerden bulaşma ihtimaline de değinerek, eğer bu doğruysa o zaman virüsün yarasalardan pangoline Çin sınırları dışında bulaşmış olabileceğini ifade etti.
Pangolinler Çin'e diğer Asya ülkelerinden yasadışı yollarla getiriliyor.
Seminere katılmayan fakat açıklamalara ilişkin yorumda bulunan Glasgow Üniversitesi'nden Profesör David Robertson ise şunları söyledi:
"Pangolinlerin, Çin'e getirildikten sonra virüsü büyük ihtimalle nal burunlu yarasalardan kaptığına dair epey eminiz."
Çinli bilim insanıysa, virüsün yayılma seyrinde iki noktanın acilen incelemeye alınması gerektiğini belirtti.
Bunlardan ilki vahşi hayvanlarla evcil hayvanlar veya çiftlik hayvanları arasındaki bulaşmaya odaklanıyor. İkincisiyse çiftlik hayvanları ve insanlar arasındaki geçiş ihtimalini göz önünde bulunduruyor.
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