Wushu Federasyonu’nun sorumlusuyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

17 Ocak 2021 Pazar, 09:32

Skandallarla gündemden düşmeyen Türkiye Wushu Federasyonu’yla (TWF) ilgili bir çarpıcı gerçek daha açığa çıktı. Federasyonun Doğu ve Güneydoğu Genel Koordinatörü, Üst İstişare Kurulu Üyesi Abdülaziz Velioğlu’nun, Hizbullah operasyonları kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

Velioğlu ayrıca örgütün Türkiye’deki kurucusu olarak görülen Hüseyin Velioğlu’nun da yeğeni.

‘SPOR ETKİNLİĞİ ADI ALTINDA ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAK’

Birgün’den Eren Tutel’in haberine göre; İstanbul Beykoz'daki bir villaya 17 Ocak 2000'de polisin düzenlediği baskında öldürülen Hüseyin Velioğlu’na yakınlığıyla bilinen Abdülaziz Velioğlu, amcasının öldürülmesinden kısa bir süre sonra Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. O dönem çıkan bir haberde Hüseyin Velioğlu’nun, Hizbullah’la olan ilişkisi şu ifadelerle anlatıldı: “Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hüseyin Velioğlu’nun 1998 yılında, örgütün Batman’daki lideri konumundaki Edip Gümüş ile irtibata geçerek İstanbul’da tekvando okulunda eğitim gördüğü spor etkinliği adı altında örgütün propagandasını yaptığı ve örgüte adam kazandırma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Velioğlu’nun, ‘Hizbullah terör örgütüne üye olmak’ ve faaliyetlerini yürütmek suçundan TCK’nin 168/2 maddesi gereğince 12 yıl 6 ay hapis istemiyle cezalandırılması istendi.”

SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞTI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tutuklanan Abdülaziz Velioğlu’nun evinde yapılan aramada bir pompalı tüfek, bir tabanca, mermiler ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Velioğlu, ‘Eşref Kan’ adına düzenlenmiş sahte bir kimlikle yakalanmıştı.

‘CİHATSIZ OLMAZ’ PAYLAŞIMI

Aktif olarak TWF’nin üst düzey yöneticilerinden biri olan Hüseyin Velioğlu, skandalların odağında yer alan federasyonun başkanvekili Abdurrahman Akyüz’e de bir hayli yakın ve sosyal medyada şeriat vurgulu paylaşımlar yapıyor. Velioğlu, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Necmettin Erdoğan’ın olduğu bir fotoğrafı paylaşarak “Üç çiviyi kafamıza çıkacağız! 1: İslamsız saadet olmaz 2: Şuursuz Müslüman olmaz 3: Cihatsız İslam olmaz” ifadelerini kullanıyor. Bu ve benzeri birçok paylaşımda bulunan Hüseyin Velioğlu, yıllardır TWF’de üst düzey yöneticilik yapıyor.

Ayrıca kadın sporculara erkek, erkek sporculara kadın antrenör izni vermeyen federasyonun birçok gerici ve şeriat yanlısı uygulaması bulunuyor. Birçok usulsüzlüğü de imza atan Wushu Federasyonu hakkında Spor Bakanlığı hâlâ bir soruşturma başlatmadı.

YÖNETİM KURULU AKP LİSTESİ GİBİ

Aralarında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın bulunduğu Türkiye Wushu Federasyonu’nun Yönetim Kurulu’nda birçok tanıdık isim de yer alıyor. Federasyonun AKP’ye yakınlığıyla dikkat çeken yönetim kurulu üyeleri, şunlar:

¦ Mücahit Demirtaş-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı

¦ Muhammet Çapoğlu- AKP Sakarya İl Yönetim Kurulu Üyesi

¦ Enver Tok-AKP Sakarya İl Başkan Yardımcısı

¦ Sami Er-Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı

¦ Ömer Ayberk Cengiz-AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi

¦ Abdurrahman Dursun-AKP’li Sultangazi Belediye Başkanı

¦ Muhammet Talha Enis-Eski AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı