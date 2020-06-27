Wushu skandallarında bugün: Para alıp belge vermemişler

27 Haziran 2020 Cumartesi, 09:27

Türkiye Wushu Federasyonu’nun (TWF) usulsüzlükleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Federasyonun mağdur ettiği sporculardan biri yaşadığı sıkıntıları anlattı. Sporcunun maruz kaldığı haksızlıklar nedeniyle şu anda aktif olarak wushu sporunu yapamadığı öğrenildi.

Federasyonun mağdur ettiği sporcu, başka bir branşa yönelmiş ve şu anda o branşta üç Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

BirGün'den Eren Tutel'in haberine göre, sporcunun hikâyesi 2016’da başlıyor. Wushunun sanda disiplininde mücadele veren atlet, 2016’da 20-25 Aralık tarihlerinde Kayseri’de düzenlenen Balkan Şampiyonası’na federasyonun daveti üzerine katılıyor. TWF, sporcuyu kendisi davet etmesine rağmen, yol ve kaldığı otelin ücretini sporcuya ödetiyor. Başarılı isim, turnuvada sandada 60 kiloda şampiyonluğa ulaşıyor.

'TURNUVA İPTAL OLDU, BELGE YOK’

O dönem üniversiteye hazırlanan sporcu, aynı zamanda dershaneye de gidiyor. Kazandığı başarının ardından milli sporcu olmanın verdiği avantajı kullanarak üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümüne girebileceğini düşünen sporcu, dershaneyi bırakıyor ve federasyondan milli sporcu belgesini talep ediyor. Federasyon, belge için başarılı isimden 500 liralık ücret talep ediyor. İstenen parayı federasyonun hesabına yatıran sporcuya olumsuz yanıt geliyor. Federasyon, sporcunun birinciliğe ulaştığı turnuvanın iptal olduğunu ve kendisine milli sporcu belgesi veremeyeceklerini iletiyor. Bununla da yetinmeyen federasyon, sporcunun yatırdığı parayı da iade etmiyor.

BAKANLIK CEVAP BİLE VERMEDİ

Uğradığı haksızlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildiren sporcuya, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na dilekçe yazması söyleniyor. Şikâyet dilekçesini bakanlığa ileten sporcuya aradan dört yıl geçmesine rağmen yanıt verilmiş değil. Başarılı sporcu kendisi gibi birçok sporcunun, TWF tarafından mağdur edildiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Birçok insanı mağdur ettiler hâlâ nasıl görevlerine devam ediyorlar buna anlam vermekte zorlanıyorum.”