X-37B uzay uçağı: ABD'nin 'gizli görev uçağı' 6. kez yörüngeye gönderildi

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:02

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ABD Hava Kuvvetleri, gizli görev yürüten X-37B uzay uçağını taşıyan Atlas V roketini başarılı bir şekilde fırlattıklarını açıkladı. Bu, uzay aracının uzaydaki 6. görevi olacak.

Roket Pazar günü Cape Canaveral üssünden fırlatıldı.

Kötü hava koşulları, roketin daha önceden planlandığı gibi Cumartesi günü fırlatılmasını engellemişti.

Yörünge Test Aracı (Orbital Test Vehicle - OTV) olarak da bilinen uzay gemisi, yörüngeye bir uygu yerleştirecek.

Sağlık çalışanlarına ve koronavirüs salgınından etkilenenlere adanan fırlatmada, roketin dış cephesine "Güçlü Amerika" mesajı yazıldı.

"Gizli görev"

X-37B gizli vbir uzay programı ve hakkında çok az şey biliniyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon uzay uçağının görevi ve kabiliyetleri konusunda geçmişte çok az açıklama yaptı.

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Barbara Barrett, ay başında yaptığı açıklamada "Bu seferki X-37B görevi, gçemiştekilerden daha fazla deney gerçekleştirecek" demişti.

Uzay uçağının yapacağı deneylerden biri radyasyonun çekirdekler ve başka maddeler üzerindeki etkilerini araştırmak.

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X-37B uzay programı 1999'da başladı. NASA'nın uzay görevlerinde kullandığı uzay mekiklerine benzeyen X-37B, mekiklerin sadece dörtte biri büyüklüğünde. 900 km irtifaya çıkabilen uzay uçağının ağırlığı ise yaklaşık 5 ton.

Boeing firması tarafından yapılmış olan uçak, yörüngede güneş panelleriyle topladığı enerjiyi kullanıyor.

Uçak ilk olarak Nisan 2010'da uzaya gönderildi ve 8 ay süren görevi sonunda dünyaya geri döndü.

ABD, X-37B'nin görevlerinin ne olduğunu paylaşmıyor. Yapılan açıklamalarda sadece "Bu görevler risk azaltma ve risk tasarıları deneylerinin bir parçası" deniyor. Görevlerin bütçesi ise 'çok gizli' sınıflamasıyla saklanıyor.