Xiaomi, Android 11 güncellemesini almayacak telefonları açıkladı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 14:12

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi. Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak.

Eğer telefonunuz bu listede yoksa bundan sonra hiçbir şekilde güncelleme almayarak 'ölüme terk' edilecek.

İşte güncelleme alacak telefonlar...

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Poco X3 NFC

Poco M2

Poco M2 Pro

Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

Redmi Note 7 Pro