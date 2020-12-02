Xiaomi, Android 11 güncellemesini almayacak telefonları açıkladı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'den telefon sahiplerine çok önemli bir duyuru geldi. Eğer telefonunuz bu listede yoksa bundan sonra hiçbir şekilde güncelleme almayacak.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi. Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak.
Eğer telefonunuz bu listede yoksa bundan sonra hiçbir şekilde güncelleme almayarak 'ölüme terk' edilecek.
İşte güncelleme alacak telefonlar...
Xiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi 10T
Xiaomi Mi 10T Lite
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi 9 Lite
Xiaomi Mi A3
Xiaomi Mi 9T Pro
Redmi Note 9
Redmi Note 9 Pro
Redmi 9
Redmi 9C
Redmi 9A
Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro
Poco X3 NFC
Poco M2
Poco M2 Pro
Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro
Redmi Note 7 Pro
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